Juventus-Roma: lo spettacolo sarà anche sugli spalti dello Stadium

TORINO - Non potranno giocare, quello no, ma i tifosi saranno sempre più al centro dello spettacolo all’Allianz Stadium. E sempre più a lungo, fin dall’apertura dei cancelli. Un assaggio c’è già stato alla 1ª di campionato contro il Sassuolo, con uno spettacolo di luci laser senza precedenti, e altre novità ci saranno da oggi in Juventus-Roma. Quando, come già avvenuto proprio con il Sassuolo, i giocatori all’arrivo allo Stadium raggiungeranno gli spogliatoi scendendo dalle tribune e “abbracciando” i tifosi. Tifosi che in attesa della partita potranno godersi un dj set di Mace, producer al centro di alcuni dei più grandi successi di artisti italiani di fama internazionale, e dopo la sfida potranno rivedere le proprie emozioni sui loro smartphone. Basterà accedere alla pagina juventus.getpica.com, inserire il codice che verrà condiviso allo stadio e scattarsi un selfie: durante la partita verranno catturate migliaia di immagini del pubblico e un sistema computerizzato, basandosi sul selfie iniziale, caricherà sulla pagina di ogni tifoso quelle in cui è presente.