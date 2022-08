Orgoglio e pregiudizi: Dybala da scordare o da rimpiangere?

Passato e futuro

Una scelta che non ha mancato di suscitare rimpianti in una parte della tifoseria (relativi solo all’addio dell’argentino, ovviamente, non certo alla scelta di puntare sul serbo), trovando invece convinto consenso in un’altra. Il campo romperà l’equilibrio e sul campo, stasera più che mai per il valore simbolico che assume la sfida, Vlahovic lotterà per prendersi presente e futuro e per non far rimpiangere il passato. Provando a mettere la firma su una vittoria nel primo scontro diretto dell’anno che cancellerebbe la delusione per il brutto pareggio in casa della Sampdoria e riaccenderebbe la luce della fiducia sulla stagione bianconera. Dall’altra parte Dybala replicherà con motivazioni in parte uguali - prendersi presente e futuro da protagonista nella Roma, magari segnando il primo gol in giallorosso in una sfida così speciale - e in parte opposte, farsi rimpiangere anche da quei tifosi che hanno condivisto la scelta della società di lasciarlo andar via. E, se non farsi rimpiangere dalla società, che ha ovviamente ponderato a lungo la decisione e non se ne pentirebbe per una partita, prendersi il gusto di farla masticare amaro infliggendo alla Juventus la prima sconfitta stagionale.

Dybala-Juve, i perché di un addio

Non esulterebbe Dybala, se segnasse, lo ha detto apertamente, e probabilmente non replicherebbe neppure lo sguardo di sfida rivolto alla tribuna autorità dopo il gol all’Udinese del 15 gennaio, dopo che nel corso della settimana l’ad Maurizio Arrivabene aveva detto, parlando di lui, che «ognuno deve dimostrare il valore che gli si dà» e che «chi porta il numero 10 della Juventus deve rendersi conto del peso che ha per noi». Quella replica apertamente polemica, con tutte le telecamere addosso, in un momento in cui la squadra si stava sforzando di risalire la china in campionato, non piacque per nulla non solo ad Arrivabene, ma alla società in toto e neppure alla proprietà. Un gesto giudicato non da leader e che ha avuto un peso importante nella successiva scelta bianconera. Certo più della questione economica che, al contrario di quanto alcuni ancora pensino, aveva sì impedito il rinnovo nel corso dei due anni precedenti, ma nel momento decisivo è stata ininfluente, perché la Juventus un’offerta per il prolungamento a Dybala non l’ha neppure fatta. Non solo per il citato episodio di Juventus-Udinese, però.

Altri due fattori hanno portato alla scelta, uno atletico e uno tattico. La Joya, per il suo valore e per quello che sarebbe comunque stato il suo ingaggio anche se avesse rinnovato alla stessa cifra del contratto precedente (7 milioni, più di quanto percepisca dalla Roma), avrebbe dovuto essere un giocatore chiave nel progetto tecnico bianconero. E i tanti infortuni subiti nelle ultime tre stagioni hanno invece trattenuto la Juventus dall’affidargli un ruolo cruciale, con la paura di trovarsi poi a fare spesso a meno di lui. D’altra parte, Massimiliano Allegri ha individuato la soluzione ideale per esaltare Vlahovic in un assetto con due attaccanti esterni e il serbo al centro: e la Joya, per quanto ami partire da destra, fatica a giocare nella posizione di ala, naturale invece per Angel Di Maria, che ha preso il suo posto. Basta del resto guardare la composizione dell’attacco bianconero, appena completato dall’arrivo di Arkadiusz Milik, per avere conferma: due centravanti puri, Vlahovic e il polacco, tanti esterni più o meno offensivi, il Fideo, Chiesa, Cuadrado, Kostic, e un jolly in grado di giocare in entrambe le posizioni come Kean. Nessun “10”, inteso come ruolo di trequartista/seconda punta come Dybala, con la maglia tornata a Paul Pogba, mezzala di enorme qualità, ma mezzala. La Juventus ha puntato sul “9”. E il “9” stasera vuole farle incassare la vincita. Stasera e non solo.