Juve-Roma, la probabile formazione di Allegri: Milik titolare tenta Max

TORINO - Parola di Allegri: «Bonucci non sarà convocato perché non sta ancora bene. Leo è un giocatore talmente importante che ho bisogno di averlo al 100 per cento, visto che siamo solo all’inizio e da mercoledì in poi abbiamo una partita ogni tre giorni». Sia il capitano sia Di Maria potrebbero essere a disposizione da Fiorentina-Juventus di sabato 3 settembre. Oggi contro la Roma, dunque, in difesa, spazio probabilmente a De Sciglio, Danilo (in vantaggio su Rugani), Bremer e Alex Sandro. A difendere la porta potrebbe esserci ancora Perin, anche se Szczesny torna a disposizione quantomeno per un posto in panchina. A centrocampo giostreranno invece McKennie, Locatelli e Rabiot (con il texano che potrà anche collocarsi sulla trequarti in linea con gli esterni del tridente, Cuadrado e Kostic, e a supporto di Vlahovic. Eventualmente, spazio ad un centrale in più (Rugani) e disposizione secondo un 3-5-2 speculare ai giallorossi.

Attenzione, però, perché Allegri è anche pronto a stupire. «Per caratteristiche Milik può anche giocare assieme a Vlahovic, se il via libera burocratico arrivasse in tempo potrei persino decidere di schierarlo dall’inizio. Mi è balenata l’idea così, parlando nello spogliatoio. Comunque, vedrete: undici li facciamo giocare, se no ci squalificano».