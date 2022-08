Luci, effetti speciali e dj set: lo Juventus Stadium dà spettacolo

Emozioni 'catturate' nei selfie dei tifosi

Piacevoli novità ci saranno già a partire dal 27 agosto, in occasione di Juve-Roma, in un Allianz Stadium sold out. Una di queste sarà 'Le tue emozioni allo stadio'. "Un nome che dice tutto - prosegue il club bianconero nel suo comunicato -: mettere al centro i tifosi, le loro emozioni e l’esperienza vissuta nella nostra casa. I supporter potranno diventare i protagonisti di un’esperienza unica: da domani, infatti, i fan presenti allo stadio potranno visualizzare le loro foto all'Allianz Stadium su smartphone! Come funziona? È semplice! Durante l’evento, verranno catturate le emozioni del pubblico nei momenti più coinvolgenti e saranno caricate online. Per vedere le tue foto basterà accedere alla pagina juventus.getpica.com. Per prendere parte a questa attività sarà sufficiente inserire il codice di accesso del match e scattarsi un selfie! Da quel momento il sistema troverà tutte le foto in cui ci sei anche tu e le caricherà sulla tua pagina personale! Il codice del match tra bianconeri e giallorossi sarà condiviso allo stadio: cerca il codice e partecipa!".