Juve, Arrivabene: "Paredes? Stiamo parlando, ma prima le uscite"

TORINO - "La pressione vera in questo momento non è tanto in campo quanto in infermeria, che è piuttosto piena. Speriamo di svuotarla il prima possibile. Il pareggio con la Sampdoria? Chi ha giocato a calcio sa che possono capitare partite come quelle, non è stata una débâcle, voltiamo pagina e andiamo avanti con umiltà da parte di tutti". Così Maurizio Arrivabene, ad della Juventus, a Dazn prima della partita contro la Roma.