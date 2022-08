Juve, Allegri: "Contento della prestazione, ma dovevamo chiuderla prima"

TORINO - Al termine della gara contro la Roma, Massimiliano Allegri si dice soddisfatto della prestazione della squadra bianconera. Il tecnico della Juventus è contento della risposta avuta nel primo tempo. Meno per ciò che è stato fatto nella ripresa. "Il campionato è lungo e queste sono partite che si possono anche rischiare di perdere. BAsti pensare al loro corner nel finale. Abbiamo rischiato di capitolare e sarebbe stato dannoso da un punto di vista psicologico. Abbiamo giocato una buona gara, ma dobbiamo migliorare. Nella ripresa, prima del loro pareggio, avevamo l'occasione di sfondare a sinistra, ma non ne abbiamo approfittato. Sono contento di quanto fatto dai ragazzi. Abbiamo affrontato una grande squadra, allenata da un grande allenatore che è stato bravo a tenere la sfida sempre in bilico", ha dichiarato ai microfoni di Dazn.

"Dovevamo sfruttare la corsia sinistra" La Roma ha trovato il pareggio su corner. "Speravo non succedesse, purtroppo abbiamo preso gol sull'unico angolo in cui hanno giocato la palla sul secondo palo. Rimane la prestazione, ma ora dobbiamo pensare solo alla prossima gara contro lo Spezia per provare a vincere". Mourinho ha parlato di una Roma fortunata nel primo tempo. "Josè è sempre molto simpatico. Quando giochi un primo tempo del genere e non chiudi la partita, rischi sempre di capitolare. E così purtroppo è stato. Abbiamo provato a vincere la gara, ma dovevamo fare delle scelte diverse. Anche alla fine, quando è entrato McKennie, che è un saltatore, dovevamo crossare più da sinistra, che da destra. Quando spingi così tanto nel primo tempo è normale pensare che prima o poi arrivi un calo. Ma abbiamo provato a vincerla fino alla fine".