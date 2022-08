Juve, la carica di Vlahovic: "Questa è la squadra che dobbiamo essere"

Un gol strepitoso di Vlahovic non è bastato alla Juve per conquistare i tre punti. Ma l'attaccante serbo è già carico e pronto per la prossima sfida, quella contro lo Spezia in programma per mercoledì 31 alle 20:45. Dopo il pareggio contro la Roma, Dusan ha commentato il risultato e ha scritto un messaggio sui social per caricare ancora di più l'ambiente bianconero: "Dovevamo dare un segnale, e lo abbiamo dato. Avremmo meritato di più, ma non deve essere una giustificazione. Questo è l'atteggiamento giusto, questa è la squadra che dobbiamo essere".