Caos Pogba, il fratello: "Ho segreti esplosivi". Replica dei legali di Paul

TORINO - Mathias Pogba ha pubblicato un video sui propri account social dichiarando di avere informazioni esplosive da rivelare sul fratello Paul, sulla sua agente Rafaela Pimenta e su Kylian Mbappé . Nel video in questione, Mathias usa queste parole per anticipare i suoi scoop: "Il pubblico francese, inglese, italiano e spagnolo, in altre parole il mondo intero, così come i tifosi di mio fratello, e ancor di più la Francia e la Juventus, i compagni di squadra di mio fratello e i suoi sponsor meritano di sapere certe cose. Per prendere una decisione informata se merita l'ammirazione, il rispetto e l'amore del pubblico. Se merita il suo posto nella Francia e l'onore di giocare in Coppa del Mondo. Se merita di essere un titolare alla Juventus, se è una persona affidabile, che qualsiasi giocatore merita di avere al suo fianco".

La risposta dei legali di Pogba: "Minacce e tentativi estorsione"

Le dichiarazioni di Mathias Pogba hanno subito ricevuto la risposta dei rappresentanti del centrocampista juventino: "Le dichiarazioni di Mathias Pogba sui social media purtroppo non sono una sorpresa - si legge in una nota dei legali del bianconero, Yeo Moriba, madre di Paul, Florentin e Mathias Pogba, e Rafaela Pimenta - Si aggiungono alle minacce e ai tentativi di estorsione da parte di una banda organizzata contro Paul Pogba. Le autorità competenti in Italia e in Francia sono state sollecitate un mese fa e non ci saranno ulteriori commenti in relazione all'indagine in corso".