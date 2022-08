Juve, Milik si presenta: lunedì la conferenza stampa

TORINO - La Juve archivia l'1-1 casalingo contro la Roma di José Mourinho e torna immediatamente al lavoro in vista del primo turno infrasettimanale di questo campionato, in casa contro lo Spezia: "Quella che inizierà domani sarà la prima settimana con un turno infrasettimanale. Si inizierà mercoledì sera, nuovamente all’Allianz Stadium, contro lo Spezia (fischio di inizio alle 20:45) con il match valevole per la quarta giornata di Serie A. Poi si proseguirà sabato alle 15:00 con la trasferta di Firenze. Una settimana, dunque, densa di impegni che i bianconeri hanno già iniziato a preparare a partire da questa mattina. La Juve, dopo il pareggio interno di ieri sera per 1-1 contro la Roma, si è ritrovata per spostare l’attenzione sulle prossime partite prima di dare il via anche alla Champions League la settimana successiva. Come sempre accade nel giorno immediatamente successivo alla partita la squadra ha svolto un lavoro diversificato con questo menu: scarico per chi è sceso in campo contro i giallorossi, esercitazioni tecniche per la trasmissione veloce della palla e ripartenze in situazione con partitella finale per la restante parte del gruppo", si legge nel comunicato pubblicato dal club bianconero sul proprio sito ufficiale. Nella giornata di domani - aggiunge la Juve nel comunicato - l'allenamento sarà nuovamente al mattino e alle 14.30 si terrà la conferenza stampa di presentazione di Arkadiusz Milik, che ieri ha debuttato con la maglia bianconera al 77' della gara contro la Roma sostituendo Miretti.