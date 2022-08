La Juve aspetta lo Spezia, Bonucci e Di Maria parzialmente in gruppo

Tre sfide ravvicinate

Bonucci (alle prese coni postumi di un affaticamento) sembra intenzionato a tentare il recupero, anche se il tecnico Massimiliano Allegri potrebbe risparmiarlo in vista delle successive due sfide ravvicinate, la prima in casa della Fiorentina sabato 3 agosto e poi a Parigi per la prima di Champions League. Per quanto riguarda invece Di Maria (messo ko all'esordio contro il Sassuolo da una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra) l'obiettivo fissato dai bianconeri era recuperarlo proprio per la trasferta di Firenze e di averlo poi completamente pronto per la sfida contro i suoi ex compagni del Psg.