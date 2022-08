Nedved stia più attento ai video, ma l'unica cosa "scandalosa" alla Juventus è perdere

TORINO - La diffusione virale dei video che riprendono Nedved è una schifezza assoluta. Se qualcosa di immorale c'è in questa vicenda è il fatto che la privacy di un individuo, chiunque esso sia, venga violata in modo così vergognosamente impunito. È vero: nell'era degli smartphone, il sacrosanto e inviolabile diritto a farsi i cavoli propri nel proprio tempo libero viene vilipeso quotidianamente, ma questo non rende il fatto meno odioso. Non si può che partire da qui per affrontare qualsiasi ragionamento sui video di Nedved, uno dei quali - quello del "balletto" - oltretutto vecchio di tre anni. La deriva voyeuristica dei social media, che sta trascinandosi dietro anche i media tradizionali, è un altro sintomo insalubre di un mondo già in precario stato di salute.



Tutto questo, però, Nedved lo sa bene. E quindi sarebbe richiesta da parte sua, una maggiore e costante attenzione. Nedved occupa una posizione che ha un valore istituzionale per milioni di tifosi, per i quali la Juventus e le sue vicende hanno un impatto emotivo enorme. È per questo che ricoprire un ruolo dirigenziale, così come vestirne la maglia, comporta una responsabilità che non può essere la stessa di una qualsiasi altra azienda. L'immagine, infatti, ha un peso specifico molto alto nel "prodotto" che vende la Juventus, società quotata in Borsa, peraltro. E il problema non è tanto quello che fa Nedved nel video del balletto (perché a trovarci qualcosa di seriamente sconveniente serve una dose di moralismo molto superiore alla media), ma il fatto che Nedved abbia consentito a quel video di esistere. Nell'era degli smartphone, un personaggio pubblico deve essere molto più attento, anche nello scegliere dove e con chi passare il proprio tempo libero. Sapendo benissimo che in un mondo emotivo (e vagamente bacchettone) come il calcio, certi comportamenti, anche se inopportunamente rubati da un telefono indiscreto, hanno un effetto deleterio.



L'ultimo punto da chiarire in questa vicenda è legato alle possibili conseguenze della diffusione di quei video sulle quali si interrogano moltissimi tifosi in queste ore. La risposta è: quasi certamente non vi sarà alcuna conseguenza. Quanto ripreso dai filmati riguarda la sfera personale e per quanto possa, effettivamente, danneggiare l'immagine della società, non si registra l'intenzione di prendere provvedimenti. E non verrà diffuso quanto e cosa accadrà negli uffici della sede bianconera e in quelli della proprietà del club. Non c'era allegria nell'ambiente juventino oggi, ma neppure aria di inquisizione. I dirigenti della Juventus vengono giudicati per i risultati del loro lavoro: Nedved deve essere più preoccupato delle prossime partite che per le sue serate. Perché perdere è veramente l'unica cosa che scandalizza da quelle parti.