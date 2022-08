Juve, gli auguri a Nedved: "Buon compleanno, Vicepresidente!"

Tramite un post pubblicato sui propri account social, la Juventus ha voluto fare gli auguri di compleanno a Pavel Nedved , attualmente dirigente del club ed ex calciatore bianconero. “ La furia ceca ” si trasferì alla Juventus dalla Lazio nell’estate del 2001 per una cifra equivalente a 45 milioni di euro, per poi restare fedele al club fino alla fine della sua carriera da calciatore professionista, nel 2009. Per lui 327 presenze e 65 gol totali con la maglia bianconera, con cui a livello di club ha conquistato due campionati italiani di Serie A , uno di Serie B e due Supercoppe italiane , e a livello individuale il Pallone d’Oro del 2003. La sua esperienza alla Juventus da dirigente inizia a dicembre del 2010, e ne viene eletto ufficialmente Vicepresidente a ottobre del 2015.

Nedved, il messaggio della Juve: “Semplicemente una leggenda”

"Oggi compie gli anni il nostro Vicepresidente. Pavel Nedved festeggia il suo cinquantesimo compleanno, nato a Cheb, in Repubblica Ceca, il 30 agosto 1972. Una storia, quella di Pavel, che dal 2001 vive di due soli colori: il bianco e il nero. Colori che lui ha fatto suoi, come una seconda pelle; che ha difeso e rappresentato come meglio non avrebbe potuto anche in quella stagione, 2006/2007, in cui la Juve ha giocato in un campionato non suo. In campo, Nedved è sceso con la nostra maglia 327 volte, andando in gol in 65 occasioni e vincendo quattro Scudetti, due Supercoppe Italiane e un Pallone d'Oro. Quel Pallone d’Oro, che tutti possono vedere durante il loro percorso allo Juventus Museum, è li a ricordarci quello che Pavel ha significato, e tuttora, significa per il nostro Club, di cui è Vicepresidente da 2015. Semplicemente, una Leggenda".