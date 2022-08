Juve, il recupero di Pogba procede: quando potrebbe tornare in campo

Al di là dei fatti di cronaca, ai tifosi della Juventus interessa il ritorno in campo di Paul Pogba, fermato dalla lesione del menisco esterno del ginocchio procuratosi durante la tournée di fine luglio negli Stati Uniti. Se il recupero procede in maniera positiva come finora, bisogna attendere almeno due settimane: per metà settembre il centrocampista, che tra qualche giorno tornerà a correre in campo, dovrebbe aver completato la fase 2 di riabilitazione e tornare a disposizione di Massimiliano Allegri. Il Polpo ha infatti scelto la terapia conservativa, anziché la meniscectomia, cioè l’asportazione del pezzettino di menisco rotto, o la sutura meniscale, cioè la cucitura del pezzetto lesionato, che avrebbero richiesto tempi più lunghi di guarigione.