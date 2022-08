Juventus-Paredes, grande ottimismo. L'argentino non si rimangia la parola

TORINO - Giovedì alle 20 finisce il calciomercato. La Juventus sta puntando tutto su Leandro Paredes . Ne parliamo con Filippo Cornacchia dalla redazione: «Con il giocatore l’accordo c’è da tempo e l’argentino non si rimangia la parola: vuole raggiungere Angel Di Maria a Torino. Con il Psg il dialogo è aperto e va avanti a oltranza. I dirigenti bianconeri sono ottimisti di riuscire a far quadrare l’operazione in prestito». Ma l’Arsenal si sta mettendo in mezzo? «Ha fatto un sondaggio e al momento nulla più. Ripeto, alla Continassa restano ottimisti».

CIAO ARTHUR Passiamo allora alle operazioni in uscita: «Per Arthur resta in pole lo Sporting Lisbona, ma non è ancora fuori causa il Nizza. Rovella sta andando al Monza e anche Fagioli può partire, nonostante sia stato convocato per il match con lo Spezia. Occhio poi a Zakaria che non è blindato, anche se mancano offerte concrete. Fino all’ultimo, comunque, tutto è possibile».