Juve, cinque passi scudetto: vietato inciampare ancora

TORINO - Meglio, ma non bene. L’avvio di campionato della Juve non è stato disastroso come un anno fa, quando aveva raccolto 1 punto in tre giornate, ma i 4 in più non bastano a sorridere. Anzi. «Abbiamo lasciato 4 punti per strada e dobbiamo recuperarli», ha ordinato Allegri, che con la Roma ha visto i suoi giocare bene, ma raccogliere lo stesso punto preso con la prestazione pessima contro la Samp. Ora, dopo aver accelerato sul mercato con Paredes, serve farlo in campo: da stasera con lo Spezia. Perché se i punti lasciati per strada dovessero aumentare rischierebbero di rivelarsi una zavorra troppo pesante nella corsa Scudetto, proprio come l’anno scorso. Dalla 4ª giornata, 1-1 contro il Milan, alla 30ª, 2-0 alla Salernitana, la Juventus aveva infatti conquistato più punti di tutti: 58 contro i 57 del Milan, nonostante altre due brutte (e a gioco lungo fatali) sconfitte consecutive con Sassuolo e Verona alla 10ª e all’11ª giornata. Un cammino con cui i bianconeri si riportarono fino ai confini della lotta Scudetto, ma senza il minimo margine d’errore: bastò un episodio sfortunato, la sconfitta contro l’Inter alla 31ª giornata nella miglior partita bianconera della stagione, per tagliare definitivamente fuori dai giochi la Juventus. Una sconfitta che i bianconeri avrebbero potuto assorbire, avessero avuto a fare da cuscinetto neanche tutti, ma almeno la maggior parte di quei 14 punti persi malamente, tra errori clamorosi e prestazioni scadenti, tra le prime tre (2-2 a Udine da un vantaggio di 2-0 e sconfitte con Empoli e Napoli) e la 10ª e l’11ª giornata.