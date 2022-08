Paredes è della Juventus: con lui Allegri avrà il gioco verticale

TORINO - Leandro Paredes è un giocatore della Juve, manca solo l’annuncio ufficiale. In mattinata, i due club hanno definito l’operazione e il giocatore si è sottoposto alle visite mediche a Parigi. Il passo successivo sarà l’arrivo a Torino. Prestito con diritto che diventerà obbligo a certe condizioni: 15 milioni più 5 di bonus (20 era la cifra da sempre punto di partenza dei francesi, secondo l'Equipe sono 22, con contratto fino al 2026). L’argentino è stato voluto fortissimamente e da due mesi i bianconeri avevano un’intesa col giocatore. C’è voluta tanta pazienza e c’è voluto l’agente di Angel Di Maria , Lisandro Pirosanto . Con il Psg è stato un lungo tira-molla sulla formula, ma alla fine ha avuto la meglio la determinazione del giocatore (respinta anche la corte dell’Arsenal). Paredes voleva solo la Juve. E voleva riunirsi con l’amico Fideo. Poi, affrontare la ex squadra in Champions sarà uno stimolo in più.

IL VIA VAI CONTINUA Ora il club bianconero si focalizzerà in queste ultime ore di mercato sulle uscite: Arthur, Rovella e forse anche Fagioli e Zakaria. La squadra di Allegri a centrocampo si disegna così: Rabiot, Miretti, Locatelli mezzali da far ruotare, Paredes in mezzo a dirigere le operazioni. Per un gioco più verticale.