Juve, i convocati di Allegri per lo Spezia: torna Di Maria

TORINO - Alle 20:45 la Juventus ospita lo Spezia per la 4ª giornata del girone di andata del campionato di Serie A e Massimiliano Allegri ha ufficializzato la lista dei giocatori convocati per la partita. Come anticipato dall'allenatore dei bianconeri tornano a disposizione Angel Di Maria e Nicolò Fagioli ma sono ben 6 gli indisponibili: Pogba, Bonucci, Arthur, Chiesa, Aké e Kaio Jorge.