Paredes alla Juve, l'indizio social della moglie non lascia dubbi

Il "segui" social di Lady Paredes

L'arrivo della famiglia Paredes a Torino è previsto per questa sera. Il centrocampista argentino ha già svolto una parte delle visite mediche a Parigi ed è pronto a tornare in Italia. I tifosi della Juve lo stanno aspettando e dalle ultime mosse social di Camila, anche Leo e la moglie non vedono l'ora. Nonostante non sia ancora arrivato l'annuncio ufficiale, lady Paredes non ha perso tempo e ha già iniziato a seguire il club bianconero su Instagram.