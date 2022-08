TORINO - Leandro Paredes è atterrato a Caselle da Parigi dove ha svolto le visite mediche: assieme al nuovo centrocampista della Juventus ecco la moglie Camila Galante con i figli Victoria e Giovanni, entrambi nati in Italia (l’argentino ha già giocato in Serie A con Chievo, Roma ed Empoli). Adesso la famiglia Paredes si dirigerà allo Stadium dove l’ex Paris Saint-Germain assisterà dal vivo al match dei bianconeri contro lo Spezia. L’inizio dell’avventura di Leandro alla Juve sta per cominciare.