Vlahovic, secondo gol di fila su punizione: è nella storia della Juve

TORINO - È tutto vero, Dusan Vlahovic l'ha rifatto. Squadra diversa, lo Spezia, ma stessa posizione della Roma e stesso mancino sopra la barriera che si insacca sotto la traversa (stavolta non la tocca però): la seconda punizione consecutiva di DV9 è un altro capolavoro. Così la Juve è andata in vantaggio, s'è affidata di nuovo al talento del suo bomber, che ora è specialista anche fuori dall'area. E c'è un dato che lo proietta nella storia bianconera: Vlahovic è il quarto giocatore della Juventus in grado di segnare su punizione diretta in due presenze consecutive di Serie A dal 2004/05 (da quando Opta raccoglie questo tipo di statistica). Prima di lui Pjanic, Pirlo e Del Piero. Cecchino.