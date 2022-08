Vlahovic-Milik: 2-0 allo Spezia, la Juve riparte!

TORINO - Massimiliano Allegri chiedeva pazienza nel cercare il risultato perfetto, la vittoria, ottenuta in coda a un match sostanzialmente governato dalla Juventus nonostante lo Spezia abbia provato a solleticare la resistenza bianconera. Ma allo Stadium la luce di Vlahovic e compagni rimane accesa fino alla fine, anche se non è così abbagliante come ci si potrebbe aspettare. E non cancella il grande dispiacere per l’infortunio che mette Szczesny fuori uso agli sgoccioli del primo tempo. Il 2-0 finale è frutto del solito guizzo di DV9, autore di una punizione “copia carbone” di quella che sabato aveva illuso il popolo juventino contro la Roma, e di una bella rete in girata di Milik su assist di Miretti: Arkadiusz va già bene così, perché rompe il ghiaccio nel momento del bisogno. Però accanto alla grande gioia del bomber serbo non può passare in secondo piano il ko del portiere titolare bianconero, che già si era perso le prime due di campionato per un problema agli adduttori. Succede tutto al minuto 41, quando Szczesny in uscita alta cade male atterrando sul piede di Rabiot. La torsione della caviglia destra del polacco non promette nulla di buono e l’uscita in barella completa il desolante quadro: entra Perin, ma Wojciech ha le mani sul volto, piange, temendo il peggio.

Scintille Ko del numero 1 a parte, è la notte del buon debutto da titolare di Gatti in Serie A (che bella l’intesa con l’insostituibile Bremer), del tridente Cuadrado-Vlahovic-Kean che può e deve conoscersi meglio (non benissimo né il colombiano né Moise), ma è soprattutto la notte di Dusan che, rispetto a quattro giorni fa, impiega 8 minuti e mezzo per disegnare un calcio piazzato fotocopia di quello che aveva freddato Rui Patricio. Stavolta la traiettoria sembra leggermente più centrale e non bacia l’incrocio dei pali, ma ciò non toglie nulla della bontà di una punizione ormai brevettata. Non sarà mai la maledetta di Pirlo, di sicuro è una parabola benedetta dai cuori juventini. Paredes, nel frattempo, era appena arrivato allo Stadium: giusto il tempo di abbracciare Pogba accanto a sé e poi giù con gli applausi dalla tribuna vip per salutare la prodezza di Vlahovic. Il primo tempo di Juve-Spezia si condensa nell’attacco a una sola porta per una buona mezz’ora, con DV9 uomo ovunque tra centro e lato destro dell’attacco bianconero, mentre il centrocampo confermato in blocco da Allegri vede Miretti ancora propositivo (il talento uscirà nel finale tra gli applausi scroscianti dello Stadium). Gotti, sul fronte Spezia, se la gioca con Gyasi avanzato accanto a Nzola, ma a parte un gol annullato giustamente al ghanese autore di un perfetto lob a scavalcare Szczesny e una fiammata di Bourabia pochi secondi prima del ko di Szczesny, il tecnico dei liguri non ricava molto altro.