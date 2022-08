Juve, la carica di Milik: "Possiamo lottare per vincere tutto"

TORINO - "Di qualità ne abbiamo tantissima. Abbiamo un po' di problemi con gli infortuni, ma penso che quando tutti staranno bene avremo una squadra forte e potremo lottare per vincere tutto". Sono le parole cariche di entusiasmo di Arkadiusz Milik , che ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria per 2-0 della Juve sullo Spezia.

"Voglio migliorare, ho tanta fame"

L'attaccante polacco ha parlato anche del suo primo gol in bianconero: "I difensori mi hanno lasciato un po' di spazio, ho avuto tempo per girarmi e ho ricevuto anche una bella palla da Miretti. Sono felicissimo, è bello segnare con questa maglia e sono molto contento". Milik, entrato all'85' al posto di Vlahovic, è completamente concentrato sul presente alla Juve: "Non voglio parlare del mio passato in Italia. Ora sono felice di essere qua, spero di migliorare e diventare un giocatore più forte, ho tanta fame e questo è il punto di partenza. La dedica del gol? Per la mia ragazza in tribuna".