Juve, Allegri: "Paredes è forte e tecnico, Milik straordinario"

TORINO - "Abbiamo avuto delle difficoltà, all’inizio abbiamo fatto bene e poi è calata l’intensità e la palla girava piano. Si poteva fare meglio, ma ora l’importante è vincere. E poi per la terza volta nessun gol subito". Può sorridere Allegri per la vittoria sullo Spezia e per i gol dei suoi due attaccanti, Vlahovic e Milik, alla prima rete in bianconero. "Quando abbiamo la palla dobbiamo gestire e comandare, ma si può fare anche senza palla in fase difensiva. Kean? Stasera ha fatto una buona partita, ha avuto occasioni importanti e giocando vicino a Vlahovic poteva avere situazioni favorevoli, ma l’abbiamo innescato poco e dobbiamo migliorare su questo, ma sono contento di lui", ha aggiunto il tecnico bianconero parlando a Dazn.