Gatti, esordio alla Juve: "Che emozione! Il prossimo obiettivo..."

TORINO - Un esordio coi fiocchi nella Juve per Federico Gatti, da titolare e guidando insieme a Bremer prima e Danilo poi una difesa che contro lo Spezia ha chiuso senza subire gol. La gioia nel post partita è palpabile: "Un’emozione indescrivibile, non si può spiegare. Dovevamo vincere oggi e l’abbiamo fatto, in più non abbiamo subito gol, meglio di così non si poteva", ha spiegato a Dazn.