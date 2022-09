Clamoroso: Arthur al Liverpool in prestito dalla Juventus

MELODRAMMI Arrivato dal Barcellona nel 2020 nello lo scambio con Miralem Pjanic più conguaglio, il brasiliano non ha mai inciso. Ha un gioco troppo lento per tenere il ritmo, per lui solo qualche sprazzo di gioia e tanta delusione. In totale con la Juve 63 match e 1 rete. Arthur era esploso con il Gremio, vincendo la Libertadores e i blaugrana su di lui avevano investito 40 milioni. Per Arthur 22 presenze. E un gol con il Brasile: anche per non perdere il Mondiale in Qatar cercava una nuova squadra; non rientrava più, da tempo, nel progetto di Allegri e non era andato nemmeno negli Usa. Con l’arrivo di Leandro Paredes, poi, sarebbe stato fuori anche dalla lista Champions.