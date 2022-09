Juve, Paredes: "Di Maria è un amico. Il 32? Ecco perché l'ho scelto"

TORINO - "Sono veramente felice di essere qua e stare alla Juventus con questo gruppo, questa società e questo club in cui volevo venire da molto tempo. Quindi sono felice. Per me era la squadra dei sogni, ho sempre voluto venire. Ho avuto la possibilità tanti anni e non volevo far passare questa possibilità. Ai miei amici e alla mia famiglia ho detto: 'O la Juve, o nessuno'. Quindi sono felice di essere qui". Sono le prime parole di Leandro Paredes da nuovo giocatore della Juve. L'argentino ha parlato al sito del club bianconero.