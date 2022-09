Juve, primo allenamento per Paredes: Fiorentina nel mirino

TORINO - C'è anche il nuovo acquisto Leandro Paredes nella seduta d'allenamento della Juve successiva al successo in campionato contro lo Spezia: la squadra di Allegri vuole preparare al meglio la delicata e sentitissima sfida contro la Fiorentina, in programma al Franchi sabato pomeriggio. I bianconeri, che raggiugeranno il capoluogo toscano nelle prossime 24 ore, hanno svolto un doppio programma: scarico per chi è stato maggiormente impegnato nel match contro i liguri, campo (esercitazioni sul possesso palla e per la costruzione della manovra in situazione di pressing) per il resto del gruppo, con Leonardo Bonucci che ha nuovamente svolto un allenamento completo dopo lo stop. Alle 14 della giornata di domani è in programma la conferenza stampa di Max Allegri, successivamente è prevista la partenza per Firenze.