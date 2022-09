Fiorentina-Juve: Vlahovic e la punizione divina tra Joya, Allegri e il “club”

In principio - gestione Conte eppoi Allegri - c’erano Alessandro Del Piero e Andrea Pirlo. Poi è arrivato “il club del giovedì”: Miralem Pjanic e Paulo Dybala (più vari ed eventuali) che, ogni quarto giorno della settimana, si davano appuntamento fisso in campo, dopo l’allenamento, per provare e riprovare i calci di punizione. I risultati li si vedeva in campo in maniera piuttosto evidente. Poi è arrivato Cristiano Ronaldo e la tradizione s’è interrotta. Il copione era sempre lo stesso: i passi compiuti in maniera rigorosa e precisa al millimetro, lo sguardo fiero, la rincorsa possente. La barriera. Colpita quasi immancabilmente. Solo un gol per CR7 alla Juve, su punizione. Ora la svolta, con Dusan Vlahovic. Svolta anche un po’ a sorpresa, visto che in passato l’attaccante serbo non aveva racimolato statistiche particolarmente eclatanti: 2 sigilli, entrambi siglati con la maglia della Fiorentina il primo in Primavera (stagione 2018-19, al Napoli); il secondo in prima squadra (al Cagliari, nel 2021-22). In questa stagione, l’exploit: due, uno in fila all’altro. E non è robetta, peraltro: Dusan è il quarto giocatore della Juventus in grado di segnare su punizione diretta in due presenze consecutive di Serie A dal 2004-05 (da quando Opta raccoglie questo tipo di statistica). Prima di lui solo Pjanic, Pirlo e Del Piero.