Juventus: per la Fiorentina out Rabiot. Paredes, Fagioli o McKennie?

TORINO - Max Allegri in versione riccio per quanto riguarda la formazione di domani a Firenze contro la Viola. Il tecnico della Juventus regala solo una certezza, «Rabiot non ci sarà per un ematoma alla coscia», mentre per il resto apre a qualsiasi ipotesi. In difesa Bonucci torna disponibile ma con un solo allenamento insieme al gruppo nelle gambe e martedì ci sarà il Psg. In attacco, alla domanda se Vlahovic potrebbe vivere un turno di riposo fa intendere che potrebbe essere una ipotesi suggestiva sempre alla luce del fatto che la Champions è dietro l’angolo. Ma poi si triva d’accordo con chi sostiene che il serbo ha bisogno di trovare continuità. E Paredes? Può partire dalla panchina o giocarsi il posto con Fagioli e McKennie: dipende da come lo vedrà il tecnico nella riofinitura.

Questa al momento la formazione più probabile

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro; Miretti, Locatelli, Fagioli; Di Maria, Vlahovic, Kostic.