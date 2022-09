Zakaria, un pensiero ai tifosi della Juve dopo il passaggio al Chelsea

LONDRA (Regno Unito) - Un trasferimento last minute quello di Denis Zakaria al Chelsea: il centrocampista svizzero, acquistato nel gennaio scorso dalla Juve, è passato in prestito ai Blues proprio durante gli ultimi momenti del calciomercato. Il 25enne, per il quale i londinesi potranno esercitare un'opzione per l'acquisto definitivo sulla base di 30 milioni, ha voluto dedicare un pensiero ai tifosi bianconeri: sul suo profilo Twitter, infatti, si legge: "Grazie mille ai tifosi della Juve che mi hanno supportato durante questi ultimi mesi".