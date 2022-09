Juve, Zauli punta su Miretti: "Può essere il suo anno"

"Si ispira a De Bruyne"

Zauli, dai microfoni di Dazn, spiega le caratteristiche di Miretti. "È bravo nella prima costruzione, nella rifinitura e ha tanta personalità. Può essere protagonista di un'ottima stagione. Ha ancora tanto davanti. Ma l'umiltà è una delle caratteristiche principali di questo ragazzo. Quindi ha tutti i presupposti per continuare a ritagliarsi degli spazi molto importanti. Non in Serie A ma nella Juventus". Miretti ha detto di ispirarsi a De Bruyne. "Fabio è giovane e penso sia giusto che ambisca al top. Ha citato uno dei migliori giocatori in circolazione in questo momento. Per me è bravissimo anche nella prima costruzione e allo stesso tempo è bravo a trovare il filtrante per l’ultimo passaggio. Tutto questo si migliora giocando e nelle prossime partite, se avrà spazio, farà vedere maggiori qualità".