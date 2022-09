Juve, poca ansia per le sanzioni Uefa. Il club continua così

Fanno più rumore che male le sanzioni dell’Uefa per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario . Perché annunciare 172 milioni di multe per otto club ha il suono della stangata, ma se si ha la pazienza di scorrere il lungo comunicato si scopre che solo 26 verranno effettivamente pagati (con una trattenuta sui premi delle competizioni) e gli altri 146 sono legati a eventuali violazioni degli accordi che l’ Uefa ha preso con i club. Prendete la Juventus , per esempio: pagherà 3,5 milioni subito, poi intraprenderà un percorso di tre anni, durante i quali dovrà rispettare dei paletti economici, evitando eccessivi sforamenti di bilancio, altrimenti sarà costretta a pagare anche gli altri 19,5 milioni della ammenda o - a seconda della gravità della violazione - essere sottoposta a ulteriori e più pesanti sanzioni, fino all’esclusione dalle Coppe. Ma quanto rischia veramente la Juventus di incorrere nel pagamento completo della multa o di incappare in punizioni peggiori? Poco, quasi nulla. Da una parte perché i paletti non sono così costrittivi, dall’altra perché negli ultimi tre mesi di calciomercato la Juventus ha avuto una condotta particolarmente virtuosa, operando una decisa cura dimagrante sul monte ingaggi e ottenendo un saldo positivo nelle spese per i nuovi cartellini. Procedendo su questa linea la Juventus dovrebbe riallinearsi sui parametri delle nuove regole Uefa, quelle che entreranno in vigore dal 2024 e che limiteranno la possibilità di spendere al 70% di quanto incassato. Una regola che è già contestata da molti commentatori perché finirà per ampliare in modo spaventoso il già profondo divario fra ricchi e poveri del calcio europeo e, nella fattispecie, fra la Premier League (che diventerà irraggiungibile, ammesso che non lo sia già ora) e il resto dei campionati (un’occhiata alla nostra inchiesta di pagina 21 è piuttosto illuminante in proposito).

Cosa dovrà fare la Juve?

Cosa dovrà fare, dunque, la Juventus (e il Milan che ha sottoscritto l’identico accordo e ha ricevuto una multa leggermente superiore)? Nei prossimi due anni non dovrà avere una perdita di bilancio superiore ai 5 milioni, che possono diventare (e diventeranno) 60 se si provvede a iniettare denaro fresco. Da considerare che quello scostamento non comprende una serie di voci: dagli investimenti nel settore giovanile o nelle infrastrutture fino all’Irap, che per i club italiani rappresenta sempre una fetta importante dei costi. Se gli stadi torneranno a funzionare al cento per cento per tutta la stagione, oltretutto, si riattiverà completamente la fonte di ricavi con la più ampia marginalità, ovvero la fonte di guadagno con i costi minori. Ecco perché la Juventus non è preoccupata e, tutto sommato, non lo sono neanche gli altri club italiani coinvolti: Inter, Roma e Milan.

Anche nerazzurri e giallorossi, infatti, sono tranquilli: il loro è un accordo quadriennale (quello di Milan e Juve triennale) e questo comporta un anno in più per rientrare nei parametri, ma qualche costrizione e rischio in più qualora nel percorso non si rispettino i limiti. Al momento, tuttavia, l’unica differenza è che ci sono due giocatori in meno nella lista Uefa A (23 al posto di 25) e che il mercato è vincolato al cosiddetto equilibrio della Lista A. Ovvero: Inter e Roma non possono registrare nuovi giocatori per le competizioni europee se prima non hanno ceduto uno o più giocatori i cui costi siano superiori o uguali a quelli dei giocatori entranti. Di per sé sarebbe un vincolo piuttosto limitante, ma va detto che l’Inter opera così da almeno due anni per i suoi problemi economici pregressi. E, tutto sommato, quasi tutti i club italiani in questa estate di mercato si sono comportati in questo modo.

Avanti così, dunque, senza troppe ansie. Ma con due riflessioni di fondo. Primo: l’Uefa aveva annunciato una sorta di recovery fund per i club europei messi in ginocchio dal Covid. Di quel fondo non vi è traccia, in compenso batte cassa, chiedendo 26 milioni di euro e minacciando di volerne altri 146. Secondo: l’Uefa punisce e minaccia l’esclusione dalle coppe, è una minaccia credibile? Il Paris Saint Germain, per esempio, è il club più inguaiato a livello di violazioni e ha la multa più alta: rischia davvero l’esclusione dalle competizioni? No. Come fa l’Uefa a vendere i diritti tv per miliardi di euro ai broadcaster, garantendo loro la partecipazione dei migliori giocatori e dei più grandi club, e poi escluderli? Questo succede quando si veste il cappello dell’organizzatore e quello del regolatore: chissà se la Corte di Giustizia Europea sta prendendo nota di questo dettaglio.