Juve, Allegri chiede i segreti del Psg alle quattro spie

TORINO - Il più aggiornato è sicuramente Leandro Paredes, non foss’altro perché fino a martedì si allenava con gli ex compagni del Paris Saint Germain e, di conseguenza, conosce i metodi e le strategie di Christophe Galtier, il tecnico che soltanto da luglio si è insediato sulla panchina della squadra francese. Paredes potrà dare preziosi consigli avendo toccato con mano che cosa Galtier pretende dalla sua squadra, come intende schierarla in campo e come si attiverà per provare a fermare i rivali. Ma il centrocampista argentino, ultimo acquisto della Juventus, non è il solo a vantare un passato sotto la Tour Eiffel: nella rosa bianconera, che martedì scenderà in campo al Parco dei Principi in Champions League, sono addirittura quattro le spie a disposizione di Massimiliano Allegri, in grado di svelare i segreti degli avversari per tentare un blitz in terra francese. Oltre a Paredes, che nel Psg ci ha giocato per tre anni, dal 2019 al 2022, il più esperto del club parigino è Angel Di Maria vista la lunga militanza in rossoblù: il Fideo ci ha trascorso le ultime sette stagioni e del Psg conosce tutti e tutto. Non soltanto l’ambiente e la dirigenza, ma anche i tanti ex compagni che ha lasciato a Parigi e di cui conosce non soltanto le qualità ma soprattutto i punti deboli: da Messi a Neymar, da Verratti a Mbappé, dal capitano Marquinhos a Sergio Ramos. Sette anni (295 presenze e 92 gol) sono un’eternità nel calcio moderno e Di Maria era considerato un senatore nello spogliatoio parigino. Se per Verratti e Donnarumma Allegri si affiderà anche agli azzurri della Juventus, che con i due “parigini” condividono lo spogliatoio dell’Italia, altri suggerimenti al tecnico livornese possono arrivare da Adrien Rabiot e da Moise Kean. Il centrocampista è cresciuto nelle file del Psg, approdato negli ultimi anni di giovanili e poi dal 2012 al 2019 (salvo una parentesi di sei mesi al Tolosa) anche se i rapporti con il club non sono sempre stati idilliaci. Kean è stato invece appena dieci mesi a Parigi, ma ha saputo lasciare il segno con 41 presenze e 17 gol: per l’attaccante è stata la migliore annata in carriera.