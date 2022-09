FIRENZE - Contro la Fiorentina c'è stato il debutto in campionato con la maglia della Juve per Nicolò Fagioli . Il numero 44 bianconero, classe 2001, è entrato all'83' sostituendo Paredes , ed ha voluto celebrare la sua prima presenza con un post su Instagram .

Fagioli: "Contento per la prima presenza"

Nicolò Fagioli ha scritto tramite un post su Instagram: "Contento per la prima presenza in campionato, lavoreremo per ottenere ancora risultati migliori ! Fino alla fine Juve".