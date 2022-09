Juve in ansia per Di Maria in vista del Psg

"Angel lo abbiamo sostituito per precauzione, nelle prossime ore vedremo la situazione", ha spiegato Allegri prima del rientro a Torino con la squadra. L'allarme in vista del Psg non è ancora scattato e non è detto nemmeno che scatterà. Dipenderà dalle sensazioni del Fideo, che già aveva saltato Samp e Roma per una lesione ai flessori e ieri ha preso una botta al polpaccio, e anche dalle valutazioni di Allegri e dello staff medico dopo l'allenamento di oggi. Ieri sera filtrava un cauto ottimismo in vista del Psg, ma la prudenza resta massima dalle parti della Continassa. Avere - o non avere - Di Maria al Parco dei Principi non è un dettaglio. Non tanto perché il 34enne argentino è uno degli ex più attesi, quanto piuttosto perché il Fideo garantisce qualità e soprattutto è abituato a giocare in queste grandi serate di Champions. A tutti questi motivi si aggiunge la voglia di Angel di sfidare gli ex compagni. Oggi si capirà se l'ala juventina potrà esaudire il desiderio. Ma sicuramente non verranno corsi rischi. Già, perché la priorità, visto il tour de force pre Mondiale in Qatar, è quella di non perdere Di Maria per un altro periodo dopo lo stop post esordio contro il Sassuolo.