Juve, Di Maria deluso per il pareggio di Firenze: "Non il risultato che volevamo"

TORINO - Il pareggio del 'Franchi' contro un'ottima Fiorentina ha lasciato l'amaro in bocca ad Angel Di Maria. Il Fideo ha affidato a un post su Instagram le sue sensazioni dopo l'1-1 in Toscana della sua Juve: "Non è il risultato che volevamo", esordisce l'argentino che poi aggiunge: "ma continuiamo a fare punti e questo è importante. Abbiamo iniziato da poco e dobbiamo continuare a crescere partita dopo partita. Fino alla fine", scrive Di Maria. Il Fideo è stato sostituito da Allegri alla fine del primo tempo del Franchi per una botta al polpaccio: le condizioni dell'argentino, in vista del debutto di martedì in Champions League contro il Psg, destano qualche preoccupazione.