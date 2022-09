Moviola Fiorentina-Juve: Paredes, braccio da rigore. Ma il Var è lento e Igor...

Analizziamo gli episodi salienti della partita tra Fiorentina e Juve, finita 1-1. - Al 32’ pt Sottil protesta dopo essere andato a terra in area bianconera per una carica di spalla di Cuadrado . Doveri fa giustamente cenno di proseguire.

- L’arbitro decreta invece il rigore per la Fiorentina al 42’, dopo aver rivisto al var un tocco di braccio di Paredes su cross dello stesso Sottil. Per la precisione, Doveri interrompe il gioco, richiamato dal var Aureliano, quando il cronometro indica 41’40”, ossia 1’10” dopo il tocco di Paredes. Tempo che potrebbe indicare un’indecisione del Var (il che però ne dovrebbe escludere l’intervento) o la valutazione di altri eventi: posizione di Sottil (regolare) e un possibile fallo di Igor su Cuadrado a inizio azione (che sembra esserci). Quanto al tocco di Paredes, l’argentino, abbastanza distante, devia la palla con il braccio destro largo: non conta che aumenti il volume del corpo, ma che la posizione del braccio non appaia naturale (il sinistro è teso lungo il corpo). Giusta dunque la decisione di Doveri di assegnare il rigore, convince poco il processo per arrivarci.