La Juve verso il Psg: sorride Allegri, Rabiot è in gruppo

TORINO - Dal campionato alla Champions League, il mirino della Juventus lascia l'Italia e si sposta in Europa. Dopo il pari al Franchi con la Fiorentina i bianconeri sono attesi dal primo appuntamento europeo contro il Psg di Messi, Neymar e Mbappé. E non c'è tempo per rifiatare, già martedì si scende in campo (ore 21). La squadra si è allenata domenica mattina: recupero per chi è stato maggiormente sollecitato, seduta normale per gli altri. Buone notizie per Allegri, Rabiot si è allenato in gruppo, lavorando insieme ai compagni su esercitazioni tecniche con azioni veloci divisi per reparto e poi sulla fase di non possesso con recupero e ripartenze. Il centrocampista francese ha saltato la sfida con la Fiorentina per una botta alla coscia.