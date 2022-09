Psg-Juventus, indiscrezioni formazione: senza Di Maria tridente con Cuadrado, Vlahovic e Kostic

PARIGI - Il paradosso è che, prima della partenza per Parigi, Angel Di Maria non solo figurava regolarmente in campo, ma giostrava bellamente nella squadra titolare. Era nel tridente.

A questo punto Massimiliano Allegri pare orientato - giocoforza - a cambiare gli uomini, ma non necessariamente l’assetto tattico. Restando semmai fedele alle prove generali effettuate in mattinata. Nello specifico: Perin in porta; Danilo, Bonucci, Bremer e De Sciglio (in vantaggio su Alex Sandro) in linea di difesa; a centrocampo i due ex Rabiot (in vantaggio su Locatelli) e Paredes con Miretti; in attacco Cuadrado, Vlahovic e Kostic.

Salvo colpi di scena, dunque, resta buona solo per un cambio a partita in corso l’opzione Vlahovic-Milik in coppia.