Psg-Juve, Agnelli e Al Khelaifi: pranzo stellato vicino al Louvre VIDEO

INVIATI A PARIGI - A fianco al Louvre ma non sappiamo quanto giocondi, il presidente della Juventus Andrea Agnelli e quello del Psg, Al Khelaifi, si sono seduti al tavolo del ristorante tre stelle Michelin, B Savoia, per il tradizionale pranzo di gala che precede le partite di Champions League tra i due club. I due numero uno hanno visioni opposte sulla gestione del calcio internazionale per club e la battaglia sulla Superlega ha aumentato il divario di vedute. Non a caso il Qatariota ha preso il posto di Agnelli come presidente dell’Eca, associazione dei club europei.