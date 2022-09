Juve, ecco perché Allegri ha scelto il 3-5-2

PARIGI - E dunque, 3-5-2 è stato. Bremer, Bonucci e Danilo davanti a Perin. Centrocampo con Cuadrado, Rabiot, Paredes, Miretti e Kostic. In attacco Milik con Vlahovic. L’opzione balenata nella mente di Allegri subito dopo l’infortunio di Angel Di Maria ha mano a mano preso corpo e si è unita ad altre valutazioni fatte in vista della partita contro il Psg. La necessità di fare densità a centrocampo, l’intenzione di impedire alla difesa del Psg di servire in maniera troppo agevole centrocampo e attacco. Inoltre Vlahovic e Milik, insieme, presentano caratteristiche che tendenzialmente favoriscono una buona convivenza. L’uno che punta la porta e attacca la profondità, l’altro che sa anche arretrare.