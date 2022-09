Danilo suona la carica: "Siamo la Juve, dobbiamo ripartire subito"

PARIGI - Danilo suona subito la carica dopo la sconfitta della Juve al Parco dei Principi contro il Psg. Il difensore bianconero ha mostrato una grandissima grinta nel post-partita ai microfoni di Mediaset: "Dobbiamo ripartire da subito. È questo che ci chiede la Juventus. Anche quelli che sono arrivati quest’anno dovranno mettere questa voglia e così possiamo diventare una squadra fortissima”. "Perché doveva essere una partita facile per il Psg? - risponde al giornalista - Noi lavoriamo per andare in qualunque posto e vincere. Abbiamo carattere, orgoglio e qualità. Dobbiamo ripartire da questo e dobbiamo farlo subito, senza aspettare”.