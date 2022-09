Juve, Allegri: "Occasione persa. Dovevamo essere più lucidi"

PARIGI (FRANCIA) - "La squadra ha fatto una buona partita. È stata un’occasione persa, dovevamo essere più lucidi. Avevamo McKennie, dovevamo sfruttarlo di più con cross dalla sinistra. In quelle situazioni potevamo essere più pericolosi. Dobbiamo migliorare sicuramente, va vista come un’occasione persa". Lo ha detto Massimiliano Allegri a Mediaset dopo la sconfitta della Juve sul campo del Psg in Champions League. Su Vlahovic: "Ha fatto una buona partita. Ogni partita non possiamo dire una volta è bianco, una volta è nero. Noi sappiamo che dobbiamo migliorare, stiamo lavorando su questo. Aspettiamo che rientrino alcuni giocatori ma intanto dobbiamo fare bene. Nel secondo tempo abbiamo rischiato in alcune situazioni, la velocità che hanno loro non ce l’ha nessuno".