Psg-Juve, le reazioni social dei bianconeri: "Continuiamo a lottare"

PARIGI (Francia) - I giocatori della Juventus hanno parlato via social dopo la sconfitta per 2-1 a casa del Pari Saint-Germain alla prima in Champions League. Bremer e Locatelli hanno indicato la via con "Continuiamo a lottare", seguita anche da Perin: "Partita contro un grande avversario che conferma la difficoltà di un girone di @championsleague che però è appena iniziato!". Capitan Bonucci rimarca: "Il risultato non premia l’atteggiamento della squadra, peccato. Diamo seguito a questa prestazione" e gli fa eco anche Cuadrado: "Meritavamo di più e solo el inizio crederci fino alla fine ora testa al campionato". Mentre l'ex di giornata Paredes gira subito pagina: "Peccato per il risultato, ora testa al campionato".