Juve, progetto giovani: Miretti, Fagioli e Soulé in conferenza con Arrivabene e Cherubini

TORINO - La Juve ha deciso di organizzare una conferenza stampa con protagonisti i suoi tre giovani d'oro in rosa in questa stagione: Fabio Miretti (che contro il Psg è diventato il secondo bianconero più giovane in Champions), Nicolò Fagioli e Matias Soulé, tutti e tre cresciuti vivaio bianconero. La conferenza si terrà giovedì 8 settembre all’Allianz Stadium alle 14.30, con i tre giocatori che risponderanno alle domande dei giornalisti. Saranno presenti anche l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene e il direttore Federico Cherubini. Si parlerà del progetto di valorizzazione dei giovani bianconeri e della Juve Next Gen.