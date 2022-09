Juve, senza Chiesa e Di Maria Vlahovic più Milik li rivediamo presto

Quella di schierare una Juventus che dal primo minuto presentasse la coppia formata da Dusan Vlahovic e Arek Milik è una scelta in parte obbligata e dettata dalle contingenze, più ancora che fortemente e liberamente voluta. Del resto, fino a quando Angel Di Maria risultava abile e arruolato (vale a dire sino a poche ore prima della partenza per Parigi), Massimiliano Allegri aveva provato in rifinitura il tridente con Juan Cuadrado a destra, lo «spaghetto» a sinistra e Dusan Vlahovic punta centrale. Poi, però, la pessima notizia: Parigi non val bene il rischio di complicare ulteriormente le cose e mettere Di Maria nelle condizioni di rimediare un lungo stop. Ergo, la virata tattica tesa al 3-5-2 (poi riveduto e corretto a gara in corso).

Prima del Psg: Allegri e la coppia pronta già contro la Roma

Prima o poi, comunque, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri l’avrebbe compiuta questa mossa. Una mossa che gli frullava in testa già dall’ufficialità dell’acquisto di Milik, tanto che c’è mancato poco e nulla: già contro la Roma, cioè a una manciata di ore dalla ufficializzazione del nuovo attaccante. «A Milik, per caratteristiche, piace più venire incontro che attaccare la profondità, dunque può giocare anche con Vlahovic». Detto fatto, al Parco dei Principi - come s’è visto - Allegri è passato dalla teoria alla pratica. Raccogliendo nessun gol dai suoi due attaccanti, epperò svariati spunti di riflessione. Uno dei più emblematici, riporta al fatto che proprio DV9 e Armadius hanno firmato le occasioni più pericolose della Juventus, al netto della rete di Weston McKennie, ovviamente. Milik ha severamente impegnato Gigi Donnarumma al 19’, incornando da centro area. Mentre Vlahovic ha quasi castigato il numero uno dei parigini al 12’ della ripresa, togliendo il tempo a Marquinhos. Se questo è successo in una partita in cui la Juventus, per una mezz’ora buona e fors’anche un tempo intero, è stata in balia dell’avversario, beh, c’è da chiedersi (e provare a scoprire) cosa possa accadere in condizioni meno eccezionali e contro formazioni meno marziane.