Ok Juve, ma ora vinci: il dna bianconero è un altro

Prima regola dello Juventus Football Club : non si deve perdere. Seconda regola dello Juventus Football Club: non si parla delle sconfitte. O, meglio, non si celebrano le sconfitte, per quanto onorevoli siano state. Utile ricordare le abitudini della casa, primo perché da ieri ci sono già un sacco di ditini alzati per precisare (e in certi casi insegnare) che la Juventus non può essere soddisfatta di una sconfitta, secondo perché effettivamente in società non hanno festeggiato il 2-1 subito dal Psg, per quanto si sia cercato di cogliere anche gli aspetti positivi dell’esordio in Champions . Alla Continassa però, zona uffici e zona campi, il mantra era: ok Juve, ma ora vinci.

Dal fatto di aver retto l’urto marziano del Psg trai la consapevolezza di essere una squadra migliore di quella che ha balbettato a Firenze e Genova e anche di quella che non ha avuto la cattiveria per battere la Roma. Ok Juve, ma ora gioca, perché te lo puoi permettere con Paredes che distribuisce ordine: basta muoversi un po’ di più e un po’ più velocemente davanti a lui. Ok Juve, ma ora attacca, perché con Milik e Vlahovic (in coppia o in comoda confezione monoporzione) hai un reparto offensivo in grado di fare male a chiunque. Poi, vero, restano un sacco di cose che non vanno e di giocatori che faticano, su tutti Cuadrado, che forse andrebbe definitivamente arretrato terzino non appena tornerà a disposizione Di Maria: con più campo davanti può ancora essere efficace, nei tre davanti non salta più l’uomo con la facilità di prima e, anzi, pare spaventato anche dall’idea. E poi c’è Locatelli ancora in ritardo di condizione. E il problema del terzino sinistro (che forse potrebbe essere risolto con Kostic quando rientrerà Chiesa). Ma, nonostante le magagne e un’identità tattica ancora da sgrezzare, la squadra può fare molto meglio di quanto si è visto finora. Qualcosa si è intravisto già a Parigi, anche in termini di gruppo, qualcosa si deve assolutamente vedere contro Salernitana, Benfica, Monza, Bologna e Maccabi: partite che, dalle parti della Continassa, vengono considerate come un potenziale filotto per rilanciarsi in campionato e nel girone di Champions. La terza regola dello Juventus Football Club è, infatti, che quando si deve vincere si vince.