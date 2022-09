Juve, Bremer festeggia la chiamata del Brasile: "Convocato!"

TORINO - "Convocato! Ora è il momento di indossare la maglia verdeoro. Sono felice ed onorato per l'opportunità di far parte della nazionale brasiliana". Fresco di convocazione da parte del ct Tite per i match amichevoli contro Ghana e Tunisia in programma i prossimi 23 e 27 settembre, il difensore della Juventus Gleison Bremer esulta sul proprio profilo Instagram. Nell'elenco del commissario tecnico sono presenti anche altri due difensori bianconeri, Danilo ed Alex Sandro.