Juve, Vlahovic vince l'Mvp di agosto Fifa23

TORINO - I quattro gol in quattro partite hanno regalato a Dusan Vlahovic il titolo di Mvp "Powered by Fifa23" del mese di agosto: il centravanti bianconero, votato dai tifosi sul sito Juventus.com, riceverà il premio prima del match fra Juve e Salernitana, in progamma all'Allianz Stadium domenica 11 settembre alle 20.45, alla fine del riscaldamento pre-partita. Il serbo, dopo la doppietta realizzata all'esordio in campionato contro il Sassuolo, ha segnato il gol del momentaneo vantaggio dei suoi nell'1-1 casalingo contro la Roma e la rete che ha spianato la strada alla squadra di Allegri nel successo per 2-0 contro lo Spezia.