Juve-Salernitana, i convocati di Allegri: fuori Rabiot

TORINO - Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la sfida, in programma questa sera all'Allianz Stadium di Torino, contro la Salernitana: spicca l'assenza di Adrien Rabiot. Oltre al francese, il tecnico bianconero, come anticipato in conferenza stampa, non potrà contare su Locatelli, fermato da un affaticamento muscolare, e sugli infortunati Szczesny, Pogba, Chiesa, Di Maria, Kaio Jorge e Aké.